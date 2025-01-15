Напавшего с ножом на человека в аэропорту Красноярска арестовали до 12 марта

Фото: телеграм-канал "Транспортная полиция Сибири"

Иностранный гражданин, который подозревается в нападении с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска, арестован до 12 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.

"Избрать в отношении обвиняемого Каюмова Умида Арифовича, 11.04.1984 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 12 марта 2025 года включительно", – сообщили в суде.

Инцидент произошел 13 января на первом этаже аэровокзального комплекса Красноярска. По данным правоохранителей, 40-летний злоумышленник несколько раз ранил ножом 39-летнего мужчину.

Двое свидетелей происшествия и полицейские задержали напавшего. Пострадавшему была оказана первая помощь сотрудниками медицинской службы аэропорта, а затем его госпитализировали. Врачи оценили состояние мужчины как стабильное.

В ходе допроса подозреваемый признался, что в момент преступления был пьян. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.