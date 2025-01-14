Подозреваемый в нападении на мужчину в аэропорту Красноярска был пьян

Фото: телеграм-канал "Транспортная полиция Сибири"

Иностранный гражданин, который подозревается в нападении с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска, в момент преступления был пьян. Об этом задержанный рассказал в ходе допроса, передает ТАСС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Между тем состояние пострадавшего оценивается как стабильное, сейчас он находится в реанимации.

Инцидент произошел 13 января на первом этаже аэровокзального комплекса Красноярска. По данным правоохранителей, 40-летний злоумышленник несколько раз ранил ножом 39-летнего мужчину.

Двое свидетелей происшествия и полицейские задержали напавшего. Пострадавшему была оказана первая помощь сотрудниками медицинской службы аэропорта, а затем его госпитализировали.