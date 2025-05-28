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28 мая, 06:15

Происшествия

Пятеро подростков погибли в результате нападения с ножом в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятеро подростков погибли, еще четверо были доставлены в больницу в результате нападения с ножом в Байкальске Иркутской области. Об этом сообщило СУ Следственного комитета России по региону.

По предварительной информации, подростки находились в частном доме в СНТ, когда один из них напал с ножом на остальных, после чего устроил пожар, в результате которого погиб.

Тела всех погибших были обнаружены на месте происшествия. По факту произошедшего проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подростки напали с молотком и ножом на трех пассажиров электрички в Подмосковье. В результате случившегося двое граждан получили травмы.

Не менее 11 человек пострадали при стрельбе в Южной Каролине. По данным местных СМИ, инцидент произошел в населенном пункте Литтл-Ривер.

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