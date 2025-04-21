В Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на пассажиров электрички

Фото: depositphotos/blinow61

Подростки напали с молотком и ножом на трех пассажиров электрички в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве указали, что в СМИ появились сведения о распылении подростками баллончика в электричке, которая курсировала от Александрова до Москвы. Также они применили насилие в отношении трех пассажиров, воспользовавшись ножом и молотком, в результате случившегося двое граждан получили травмы, указано в сообщении.

По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, их госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

Злоумышленники 2008 года рождения были задержаны на станции Москва-Ярославская. Подростки, как уточнили в ведомстве, совершили подобное из-за возникшего словесного конфликта с пассажирами электропоезда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы и выполнили действия, которые позволили выявить все обстоятельства случившегося.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования данного инцидента.

Ранее водитель BMW с ружьем перекрыл проезд автобусу на 43-м километре Приморского шоссе в Ленинградской области. По данным регионального главка МВД РФ, мужчина требовал от водителя транспортного средства открыть двери, чтобы вывести оттуда свою 41-летнюю супругу.

В результате злоумышленник вместе с женой скрылся с места. Водитель автобуса обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

