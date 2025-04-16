16 апреля, 12:09Происшествия
Водитель BMW с ружьем перегородил дорогу автобусу в Ленинградской области
Фото: depositphotos/blinow61
Водитель BMW с ружьем перекрыл проезд автобусу на 43-м километре Приморского шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, мужчина с ружьем в руках требовал от водителя автобуса открыть двери, чтобы вывести оттуда свою 41-летнюю супругу. В результате злоумышленник вместе с женой скрылся с места.
В связи с этим инцидентом водитель общественного транспорта, который следовал из Зеленогорска в Озерки, обратился в полицию Выборгского района. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мужчину.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Обнинска Калужской области, который напал на полицейских.
По данным регионального МВД, к правоохранителям обратился прохожий, указав на мужчину, который находился в машине и, предварительно, был пьян. Когда сотрудники подошли к машине, местный житель вышел из нее и направил на них предмет, похожий на пистолет. Мужчина проигнорировал призывы остановиться, после чего полицейские несколько раз выстрелили в воздух из табельного оружия.
В результате злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.