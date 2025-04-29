Женщина из ревности переехала сожителя на машине в Истре

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Истре 34-летняя женщина переехала возлюбленного на машине, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу СК по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 26 апреля около жилого дома КП "Долина Озер" в деревне Ламишино. Женщина попыталась задавить сожителя, но машина получила повреждение и остановилась.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезными ранами. Ему также частично ампутировали правую конечность.

Злоумышленница задержана. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). На допросе обвиняемая частично признала вину. Она рассказала, что хотела убить сожителя из ревности.

Специалисты осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве девушки на северо-востоке Москвы. Трагедия произошла в одной из квартир жилого дома в Ясном проезде. Предварительно, фигурант был пьяный и в какой-то момент начал конфликт с девушкой.

Он нанес удар ножом в сердце и сбросил из окна. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").