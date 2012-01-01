Хубутия назвал "чушью собачьей" обвинения в нападении на бывшую девушку с топором

Экс-министра торговли Подмосковья, бизнесмена Михаила Хубутию подозревают в жестоком нападении на бывшую девушку и мать их общего ребенка, предпринимательницу Юлию Ван. Что известно об инциденте – в материале Москвы 24.

Изрезал топором?

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Рано утром 25 апреля бывшая девушка экс-чиновника и бизнесмена Михаила Хубутии Юлия Ван сообщила в своем блоге, что мужчина покушался на ее жизнь. По ее словам, накануне вечером он ворвался в дом в подмосковном поселке Трехгорка, начал избивать ее и порезал конечности топором.





Юлия Ван бывшая девушка Михаила Хубутии С 2018 года мы находились в отношениях, у нас есть общая дочь, в декабре 2024 года мы расстались, после чего он бесконечно угрожал отобрать ребенка, лишить всего имущества, закрыть в психиатрической больнице, неоднократно говорил, что ребенок ему не нужен, разбивал и ломал мои личные вещи.

По данным СМИ, во время нападения в соседней комнате спали общая дочь Ван и Хубутии и ее няня, – последняя и вызвала полицию. Девушку доставили в стационар, где зашили глубокие раны на руках и ногах, обработали ушибы и ссадины. Об этом Юлия также рассказала в своем блоге.

Девушка отметила, что ее экс-возлюбленный был тираном и жестко ее контролировал, а 4 года назад избил до сотрясения мозга. По ее словам, это и стало причиной расставания. После Хубутия якобы начал преследовать Ван и требовал, чтобы она вернулась к нему. А когда девушка в очередной раз отказала, сорвался. Также предпринимательница утверждает, что бывший чиновник угрожал членам ее семьи.

"Я требовала оставить меня в покое. Я говорила, что мне не нужны деньги, то есть он полностью оставил меня без средств. Он каждый день меня "кошмарил", угрожал мне <...> Он неадекватный. Таким людям нет места на свободе, потому что это человек, который целенаправленно пришел убивать мать своего ребенка", – сказала Юлия журналистам.

Ее мать Наталья Иванова в разговоре с РЕН ТВ также подтвердила информацию о нападении на дочь. В МВД, в свою очередь, сообщили, что начали проверку по факту инцидента.

"Если бы она орала, я бы проснулась"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Julia Van

Сам Михаил Хубутия в разговоре с журналистами поспешил опровергнуть обвинения экс-возлюбленной. По словам мужчины, он сейчас находится не в Москве.





Михаил Хубутия бизнесмен Конечно, ложные обвинения. Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно? Делать им что ли нечего? Пишут всякую ерунду. Что мне до Ван?

Побеседовали журналисты и с няней общей дочери Ван и Хубутии, которая в момент происшествия была дома. По ее словам, вечером 24 апреля она уложила ребенка спать, затем приняла снотворное и проснулась лишь, когда услышала, что хозяйка дома просит вызвать скорую помощь.

"Руки в крови, ноги в крови, ночная сорочка в крови, она говорит: "Он пришел", – она не сказала "Михаил", – говорит: "Хотел меня убить". Я говорю: "Кто он?" Она с другим молодым человеком встречается. Она ничего не ответила", – заявила женщина.





няня дочери Юлии Ван и Михаила Хубутии Если бы она орала, я бы проснулась.

При этом няня уточнила, что не нашла в доме орудия преступления. Камер видеонаблюдения, по ее словам, в комнатах тоже нет.

"Открытых ран на ногах у нее не было, с рук кровь шла. В панике я не могла рассмотреть, у меня руки тряслись, скорую не могла набрать", – вспоминает няня.

Она добавила, что Хубутия в последнее время приходил в их дом, чтобы увидеться с дочерью. Она также рассказала, что никогда ранее не замечала агрессии со стороны экс-чиновника.

