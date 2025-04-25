МВД проведет проверку после госпитализации экс-возлюбленной бизнесмена Хубутия

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Julia Van

Правоохранители начали проверку по факту инцидента, который произошел в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

В полицию поступила из больницы информация о том, что врачи скорой помощи доставили в медучреждение девушку 1995 года рождения с телесными повреждениями. В ведомстве пообещали по результатам проверки принять решение в порядке, предусмотренном законом.

В пятницу, 25 апреля, бывшая девушка экс-министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутии Юлия Ван рассказала о нападении. По ее словам, мужчина якобы хотел ее убить. Как утверждает Ван, Хубутия вечером в четверг, 24 апреля, ворвался в дом с топором и начал бить ее по голове, а также порезал конечности. В это время в соседней комнате спали их общая дочь и няня.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Ван уточнила, что медики зашили ей глубокие раны на руках и ногах.

Кроме того, девушка рассказала, что после расставания, которое произошло в декабре 2024 года, Хубутия постоянно угрожал отобрать ребенка, лишить всего имущества и закрыть в психбольнице. При этом сам бизнесмен говорил, что ребенок ему не нужен. Хубутия опровергает все обвинения Ван.

