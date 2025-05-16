"Московский патруль": спецслужбы задержали группу подростков-радикалов

Сотрудники ФСБ и МВД накрыли группу подростков-радикалов. Некоторым из них не было и 18 лет.

В частности, шестеро задержанных, по данным следствия, готовили вооруженные нападения на школы и колледжи в Москве и Тюмени, а также насильственные акции в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. При обысках в жилищах подростков силовики обнаружили обилие нацисткой символики, взрывные устройства и большой арсенал: от бит и ножей до пистолетов и ружей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".