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16 мая, 01:45

Происшествия

"Московский патруль": спецслужбы задержали группу подростков-радикалов

"Московский патруль": спецслужбы задержали группу подростков-радикалов

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Сотрудники ФСБ и МВД накрыли группу подростков-радикалов. Некоторым из них не было и 18 лет.

В частности, шестеро задержанных, по данным следствия, готовили вооруженные нападения на школы и колледжи в Москве и Тюмени, а также насильственные акции в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. При обысках в жилищах подростков силовики обнаружили обилие нацисткой символики, взрывные устройства и большой арсенал: от бит и ножей до пистолетов и ружей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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