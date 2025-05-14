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14 мая, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пожар у космодрома Восточный ликвидирован

Новости регионов: пожар у космодрома Восточный ликвидирован

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В Амурской области полностью потушили крупный природный пожар вблизи города Циолковский. Огонь распространился на 8 километров по лесополосе недалеко от космодрома Восточный. Возгорание произошло накануне и угрожало населенному пункту. Ситуацию удалось стабилизировать усилиями 70 пожарных и 20 единиц техники.

В Алтайском крае началась вторая волна паводка. По информации регионального правительства, в зоне риска находятся 125 населенных пунктов. Причина – обильные дожди и активное таяние снега в горах на высотах выше 2 тысяч метров. В ближайшее время ожидается резкий подъем уровня воды в крупных и малых реках региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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