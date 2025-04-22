Сотни капибар "захватили" аргентийский город Нордельта

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Несколько сотен капибар захватили город Нордельта в Аргентине и терроризируют его жителей. Об этом сообщает газета The New York Times.

Проблема с данными животными появилась в городе после эпидемии коронавируса, когда жители не выходили на улицы, в связи с чем капибары начали активно размножаться.

Сейчас количество особей пугает многих горожан. Сообщается, что дикие животные разоряют огороды и выбегают на дороги, провоцируя ДТП. Некоторые жители также опасаются капибар из-за того, что те могут напасть на их детей и домашних питомцев.

Местные власти предложили применить на капибарах специальный препарат, из-за которого те не смогут размножаться как минимум несколько месяцев. Большая часть жителей города одобрила этот план, однако нашлись и противники стерилизации, которые предложили построить около города заповедник с безопасными для животных пространствами.

Ранее сообщалось, что в американском Манхэттене полицейские пытаются поймать индейку по кличке Рози, провоцирующую аварии. Птица поселилась в деловом квартале Манхэттена. За несколько дней она успела парализовать движение и проникнуть на балконы элитных домов.

Между тем пингвин в коробке стал причиной крушения вертолета Robinson R44 Raven II в ЮАР. ЧП произошло 19 января во время аэрофотосъемки юго-восточного побережья ЮАР. Один из пассажиров взял с собой коробку с морской птицей, которая "соскользнула" и упала на рычаг управления вертолета.