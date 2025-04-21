В Израиле акула напала на человека

Фото: телеграм-канал "Голос Израиля | Израиль Новости"

В Средиземном море в районе израильского города Хадера акула напала на человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

"Полиция прибрежного округа совместно с подразделением морской полиции продолжают поиски пловца", – говорится в сообщении. Уточняется, что для поисков был также задействован вертолет.

В соцсетях ранее появилось видео с предполагаемым нападением акулы вблизи одного из пляжей в центральной части Израиля. На видео можно заметить, как хищник нападает и вода окрашивается в красный цвет. В последние дни израильские СМИ неоднократно сообщали, что стаи акул замечены на некоторых пляжах страны.

Ранее сообщалось, что у берега Сочи заметили лисью акулу. Некоторые люди засомневались, действительно ли съемка велась на Черном море, ведь этот вид акул не является его постоянным обитателем. Специалисты поясняют, что эти акулы иногда заплывают в Черное море из Средиземного.