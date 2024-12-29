Турист погиб в результате нападения акулы в египетском Марса-Аламе

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Один человек стал жертвой нападения акулы в Красном море у побережья курорта Марса-Алам. О происшествии рассказало министерство окружающей среды страны на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб", – уточняется в публикации ведомства.

Власти приняли решение запретить купание в течение двух дней в том районе, где это произошло. При этом инцидент случился за пределами зоны для безопасного плавания.

Россиян среди этих туристов не было, сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Ранее акула напала на 61-летнего мужчину на Гавайях. Инцидент случился у пляжа Вайеху, когда серфер сидел на доске. Акула набросилась на него и откусила ногу по колено. Очевидцы помогли ему добраться до берега и оказали первую помощь. Мужчина выжил, а пляж на время оказался закрыт.

