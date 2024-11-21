Daily Mail: акула на Багамах случайно проглотила iPhone с включенной камерой

Фото: 123RF/divepics

Тигровая акула по кличке Джиттербаг случайно проглотила iPhone во время туристической экскурсии на Багамах, пишет Daily Mail.

Инцидент удалось записать на камеру включенного телефона, который принадлежит капитану экспедиции. Сначала акула проглотила iPhone, а спустя время выплюнула, но потом схватила и опять уронила.

На видео можно увидеть не только острые зубы и внутренности пасти, но и пищеварительный тракт акулы. Гаджет был в специальном чехле, поэтому не был поврежден.

Ранее акула напала на 61-летнего мужчину на Гавайях. Инцидент случился утром у пляжа Вайеху, когда серфер сидел на доске. Акула набросилась на него и откусила ногу по колено. Очевидцы помогли ему добраться до берега и оказали первую помощь. Мужчина выжил, а пляж на время оказался закрыт.

