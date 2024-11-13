Mirror: дважды пострадавший от нападения акулы серфер из США мечтает вернуться в воду

Фото: 123RF/divepics

Американский серфер Коул Ташман, который дважды подвергался нападению акулы, признался, что ему не терпится вернуться в воду, чтобы снова покорять волны. О жителе Флориды рассказывает Mirror.

Первый раз Ташман пострадал от нападения хищника в 16 лет. После того инцидента у него на спине остался большой шрам.

Второй раз акула укусила его за ногу, когда серфер катался на досках с друзьями и невестой. Предварительно установлено, что это могла быть тигровая акула.

В этот раз Ташман получил более серьезную травму и потерял много крови. Молодой человек сам добрался до суши, где его товарищи оказали ему первую помощь, затем его доставили в медучреждение, где ему наложили 93 шва. В течение полугода ему предстоит реабилитация.

Сам серфер признает, что ему очень повезло, что он не лишился ноги. Однако свое экстремальное увлечение он бросать не намерен.

"Вы не вытащите меня из воды", – подчеркнул Ташман.

Ранее на Гавайях акула напала на 61-летнего серфера. Пожилой мужчина решил заняться серфингом рано утром у пляжа Вайеху. Когда он сидел на доске, на него неожиданно набросилась акула и откусила ему ногу по колено.

Крики раненого мужчины услышали другие серферы, которые помогли ему добраться до берега, а также оказали первую помощь, наложив жгут. После пострадавшего экстренно госпитализировали. Уже в больнице, придя в себя, он заявил, что все еще любит океан.

