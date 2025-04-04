У побережья Сочи заметили лисью акулу

У берега Сочи очевидцы заметили лисью акулу. Видео появилось в социальных сетях. Некоторые начали сомневаться, действительно ли съемка велась на Черном море, ведь этот вид акул не является его постоянным обитателем.

Тем не менее специалисты поясняют: лисьи акулы иногда заплывают в Черное море из Средиземного. Они считаются безопасными для человека. Свое название получили благодаря удлиненному хвосту.

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