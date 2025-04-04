04 апреля, 07:30Новости
У побережья Сочи заметили лисью акулу
У берега Сочи очевидцы заметили лисью акулу. Видео появилось в социальных сетях. Некоторые начали сомневаться, действительно ли съемка велась на Черном море, ведь этот вид акул не является его постоянным обитателем.
Тем не менее специалисты поясняют: лисьи акулы иногда заплывают в Черное море из Средиземного. Они считаются безопасными для человека. Свое название получили благодаря удлиненному хвосту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.