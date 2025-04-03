Выбросившему кота из окна москвичу суд избрал меру наказания

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Ивана Лебедева, выбросившего кота из окна дома на северо-востоке города, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Опираясь на статью "Жестокое обращение с животными", инстанция запретила ему определенные действия.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта. Лебедев выбросил кота из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на улице 2-й Марьиной Рощи, в результате чего животное получило травмы. При этом подсудимый снял свои действия на видео и распространил запись в личном канале в социальной сети.

Поступок он объяснил тем, что кот "отнимал слишком много времени", а менять его лоток было "невыгодно". В его отношении было возбуждено уголовное дело, в рамках которого москвичу предъявили обвинения по ранее указанной статье.