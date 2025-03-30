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30 марта, 17:15

Происшествия

Москвич выкинул своего кота из окна, потому что устал за ним убирать

Москвич выкинул своего кота из окна, потому что устал за ним убирать

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Москвич выкинул своего кота из окна, потому что, по его словам, он устал. Как рассказал хозяин животного, который работает граффитистом, он выбросил питомца, так как тот "отнимал слишком много времени", а менять его лоток было "невыгодно".

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку, не исключено, что будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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