Москвич выкинул своего кота из окна, потому что устал за ним убирать

Москвич выкинул своего кота из окна, потому что, по его словам, он устал. Как рассказал хозяин животного, который работает граффитистом, он выбросил питомца, так как тот "отнимал слишком много времени", а менять его лоток было "невыгодно".

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку, не исключено, что будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.