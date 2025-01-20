Российские авиакомпании начали предлагать услугу перевозки питомцев на соседнем кресле

Владельцы домашних животных могут больше не переживать, с кем оставить своих питомцев на время отпуска. Недавно российские авиакомпании начали предоставлять услугу, позволяющую перевозить питомцев на соседнем кресле, что значительно упрощает путешествия с животными.

Список авиакомпаний, предлагающих такую услугу, продолжает расширяться. Теперь возможность летать с питомцем на кресле рядом с собой предоставила авиакомпания Nordwind. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо запросить подтверждение за 24 часа до вылета и оформить билет на пассажира и животное в едином бронировании.

Однако не все пассажиры довольны нововведением. Москвич Альберт Резин, страдающий от аллергии на животных, сталкивался с проблемами, когда рядом с ним летели пассажиры с питомцами.

В авиакомпаниях уверяют, что пассажиры, которые переживают из-за аллергии, могут занять места, где запрещено присутствие животных, а также получить необходимые медикаменты для облегчения симптомов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.