Москвичи старше 50 лет могут освоить новую профессию в центрах "Моя карьера"

Москвичи старше 50 лет могут пройти переобучение и освоить новую профессию в центрах "Моя карьера". Выучится можно на агента по недвижимости, специалиста по здоровому питанию, графического дизайнера или экскурсовода. Доступны также и другие профессии.

По статистике, соискатели старшего возраста становятся востребованными кандидатами на рынке труда столицы. Все больше москвичей решают продолжить работать после 55 лет. Городские программы позволяют выбрать, чем заниматься в таком возрасте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.