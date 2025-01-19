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19 января, 12:00

Общество

Москвичи старше 50 лет могут освоить новую профессию в центрах "Моя карьера"

Москвичи старше 50 лет могут освоить новую профессию в центрах "Моя карьера"

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Москвичи старше 50 лет могут пройти переобучение и освоить новую профессию в центрах "Моя карьера". Выучится можно на агента по недвижимости, специалиста по здоровому питанию, графического дизайнера или экскурсовода. Доступны также и другие профессии.

По статистике, соискатели старшего возраста становятся востребованными кандидатами на рынке труда столицы. Все больше москвичей решают продолжить работать после 55 лет. Городские программы позволяют выбрать, чем заниматься в таком возрасте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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