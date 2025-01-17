Пять учебных корпусов построили на западе Москвы за пять лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пять учебных корпусов, суммарная площадь которых превышает 31 квадратный метр, были построены в ЗАО за последние пять лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Они рассчитаны на 1,8 тысячи учеников. Два учебных корпуса построили в районах Солнцево и Проспект Вернадского в 2020 году, еще два – в Кунцеве в 2021 году. В 2023 году новый объект появился в районе Тропарево-Никулино", – отметил вице-мэр.

Все работы прошли в рамках Адресной инвестиционной программы. С 2021 года у школы № 1293, расположенной в Кунцеве, в распоряжении находится здание, вмещающее в себя 400 учеников. В четырехэтажной постройке площадью 7,2 тысячи "квадратов" оборудовали универсальные учебные классы, медиатеку, актовый, два спортивных, а также просторный обеденный залы.

Возведенный в 2023 году учебный корпус на улице Академика Анохина рассчитан на 350 детей. В рамках проекта на первом этаже были оборудованы вестибюль, а также актовый и спортивный залы. Второй и третий этажи отвели под универсальные и специализированные учебные кабинеты, там также появился IТ-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс и шахматный кружок.

Как отметил глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, каждый из этих объектов стал важным вкладом в развитие образовательной инфраструктуры столицы, так как возведение новых учреждений позволяет разгрузить уже существующие школы и улучшить доступность образования.

"Все проекты разработали с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что позволило не только увеличить число учебных мест, но и создать благоприятные условия для полноценного развития детей", – добавил он.

В 2025 году девелоперы построят школу на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников в районе Солнцево. Для этих целей выделены два земельных участка. Общая площадь новых зданий составит около 28 тысяч "квадратов". Объекты появятся недалеко от Боровского шоссе, в пешей доступности от станции Мещерская МЦД-4.

В Западном Дегунине, в свою очередь, появится новый учебный корпус на 400 учеников. Его строят на Базовской улице, основные работы уже завершены. Объект станет частью школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора.

