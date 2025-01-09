Школа и детский сад появятся в столичном районе Солнцево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Школу и детский сад построят в столичном районе Солнцево в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, инвесторы активно принимают участие в развитии социнфраструктуры около возводимых жилых кварталов. Для строительства школы на 825 мест и детсада для 350 воспитанников в Солнцеве девелоперу выделили два земельных участка. Общая площадь образовательных учреждений составит порядка 28 тысяч квадратных метров, пояснил Ефимов.

Объекты появятся около Боровского шоссе. Также в пешей доступности находится станция Мещерская МЦД-4.

Для реализации МаИП Москва выделяет девелоперам землю без проведения торгов, отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Так, для строительства школы на улице Матросова выделили участок площадью более 1,8 гектара, а для возведения детсада – свыше 1,2 гектара. После окончания работ учреждения передадут московской системе образования, уточнил он.

Договоры аренды участков заключены на пять лет. За это время должно завершиться строительство объектов.

Тем временем в Западном Дегунине в этом году появится новый учебный корпус на 400 учеников. Его строят на Базовской улице, основные работы уже завершены. Объект станет частью школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора.