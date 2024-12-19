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19 декабря, 09:45

Новости

Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном

Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном

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Новый современный жилой квартал появится в районе Царицыно по программе реновации на месте устаревших складов промзоны "Котляково". Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, там построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном.

Еще один проект касается района Дорогомилово. Там также займутся комплексным развитием территории нежилой застройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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