19 декабря, 09:45Новости
Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном
Новый современный жилой квартал появится в районе Царицыно по программе реновации на месте устаревших складов промзоны "Котляково". Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, там построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном.
Еще один проект касается района Дорогомилово. Там также займутся комплексным развитием территории нежилой застройки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.