Собянин: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Все компании – участники нацпроекта "Производительность труда" в Москве завершили пилотный этап. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Всего в нацпроекте приняли участие 419 столичных предприятий. Среди них – обрабатывающие производства, а также представители торговли и строительства. Общий экономический эффект их деятельности превысил 13,5 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.