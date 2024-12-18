ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за предновогодней недели

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Началась неделя предновогодних поездок, из-за которых с четверга, 19 декабря, москвичам рекомендуют пересесть на городской транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Вечерний разъезд начнется раньше. В центральной части города, на ТТК, МКАД и возле крупных торговых центров ожидается осложнение движения. Причиной станут рост числа автомобилей, снижение скорости из-за погодных условий, небольшие аварии, ремонтные работы и ограничения движения.

Чтобы оптимизировать время в дороге, департамент посоветовал воспользоваться метро. Если поездку на личном транспорте отменить не получается, то лучше ее перенести на более позднее время – после 20:00.

Круглосуточно за ситуацией в городе наблюдает Ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах работает Дорожный патруль. Каждый автомобиль оснащен всем необходимым для оказания помощи водителям.

Между тем расписание движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится 23 декабря.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково проследуют по измененному расписанию, при этом некоторые электрички отменят.