Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится 23 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) изменится 23 декабря. Там будут проводиться ремонтно-путевые работы по модернизации инфраструктуры, сообщается в телеграм-канале МТППК.

По данным перевозчика, пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково проследуют по измененному расписанию, при этом некоторые электрички отменят.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов пассажиры могут ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО "МТ ППК", на сайте компании в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Между тем движение поездов изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) в период с 23 по 28 декабря. Они будут ходить только по пути на Одинцово. Таким образом, движение будет осуществляться после 23:30 до окончания движения на участке от Савеловской до Бескудникова и с начала движения до 06:00 – на участке от Бескудникова до Фили.

Кроме того, с 17 декабря изменился график движения поездов на МЦД-3. На станции Митьково поменялось время отправления первых и последних поездов. В сторону станции Зеленоград – Крюково первый состав следует в 06:12, последний – в 01:02. В сторону Ипподрома первый поезд отправляется в 05:47, последний – в 00:33.

