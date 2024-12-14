График движения поездов изменится на МЦД-3 с 17 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Изменения внесут в график движения поездов на МЦД-3 с 17 по 28 декабря. Соответствующее предупреждение появилось на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов. Так, в сторону станции Зеленоград – Крюково первый состав поедет в 06:12, последний – в 01:02. В сторону Ипподрома первый поезд отправится в 05:47, последний – в 00:33", – говорится в публикации.

Кроме того, до 15 минут вырастут интервалы некоторых поездов на Ленинградском и Казанском направлениях с 00:00 до 06:00. Также первые и последние поезда здесь будут отправляться в другое время.

Пассажирам следует заблаговременно смотреть расписание на сайте перевозчиков, в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Между тем составы МЦД и другие пригородные поезда перейдут на новое расписание с 15 декабря. Составы МЦД-1 и МЦД-2 будут ходить быстрее – ускорение составит до 5 минут. Ряд других поездов на всех направлениях также сократит время в пути, а моменты отправления и прибытия станут более удобными для пассажиров, сократятся и интервалы пересадок.

