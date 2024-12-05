Пригородные поезда и МЦД перейдут на новое расписание с 15 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Составы МЦД и другие пригородные поезда перейдут на новое расписание с 15 декабря. Об этом сообщает столичный Дептранс, передает портал мэра и правительства города.

По данным ведомства, составы МЦД-1 и МЦД-2 будут ходить быстрее – ускорение составит до 5 минут. Ряд других поездов на всех направлениях также сократит время в пути, а моменты отправления и прибытия станут более удобнее для пассажиров, сократятся и интервалы пересадок.

"Назначены дополнительные поезда и экспрессы, а у некоторых составов вагонов будет больше", – говорится в сообщении.

В частности, Белорусское направление МЦД-1 на участке от Лобни до Одинцово станет на 2 минуты быстрее, а в обратном направлении до 5 минут. Восстанавливается движение до станции Усово, каждый день составы будут выполнять 36 рейсов.

Последние поезда станут отправляться позже. Так, до Звенигорода состав отправится в 23:02, а обратно – в 23:15. Ускорение ждет и некоторые экспрессы и пригородные поезда – на 12 минут быстрее, и на столько же позже, отправится состав от Москвы до Можайска, в 18:52. Это же ждет ряд поездов до Гагарина.

Ускорение ряда поездов на Савеловском направлении составит от 7 до 30 минут, но в целом составы будут ходить быстрее в пределах 5 минут. Такие же улучшения в расписании ждут Курское и Рижское направления железной дороги, а также Казанское, Калужское, Нижегородское, Павелецкое и Ярославское направления.

Узнать все изменения и актуальное время отправления поездов можно на сайте ЦППК.

Между тем поезда на МЦД-3 и МЦД-4 будут полностью заменены в 2025–2026 годах, рассказал ранее Сергей Собянин. Так, электропоезда на первых двух диаметрах уже полностью обновлены.

В следующем году власти продолжат строить и комфортабельные станции, названные московскими вокзалами. На линиях МЦД уже возвели свыше 80 подобных объектов, а планируется еще 40.

