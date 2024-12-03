Магистральный автобусный маршрут открылся от "Речного вокзала" до Осташковской улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Магистральный автобусный маршрут открылся в столице от станции метро "Речной вокзал" до Осташковской улицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова рассказал, что два районных маршрута объединили в новый магистральный маршрут М57 к открытию нового путепровода, который связал Северный и Северо-Восточный округа столицы. Теперь жителям станет удобнее добираться до ближайших станций метро и социальных объектов.

Новый маршрут объединил маршруты № 278 и 857. Автобусы следуют по путепроводу, открытому между Инженерной улицей и улицей 800-летия Москвы. Таким образом связали станции метро "Речной вокзал", "Яхромская", "Бибирево" и "Медведково". Автобусы поедут по улицам Фестивальной, 800-летия Москвы, Плещеева и Широкой.

Также изменятся маршруты в районе станции Бескудниково МЦД-1. Автобусы №353, 571, 637, 803 будут ближе подъезжать к первому выходу со станции. Остановку "МЦД Бескудниково" в Путевом проезде в сторону Алтуфьевского шоссе перенесут на дублер улицы Инженерной. Автобусы № 353, 571 и 637 проедут без оттянутого разворота в сторону станций метро "Алтуфьево" и "Бибирево".

С 21 сентября в Москве стартовала программа по изменению 13 маршрутов электробусов и автобусов. Новые рейсы появятся на востоке и юге города. К примеру, новый экспресс-маршрут е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро.

В свою очередь, магистральный маршрут м60 свяжет Гольяново и Измайлово с центром Москвы, а маршрут 874 – жилые комплексы в "ЗИЛ" с МЦК и Замоскворецкой линией метрополитена. Всего изменения коснутся 34 районов столицы в 9 округах, а также Балашихи.

