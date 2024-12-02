Более 30 маршрутов наземного транспорта изменили в Москве этой осенью

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 30 автобусных и электробусных маршрутов скорректировали в Москве за прошедшую осень. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Этой осенью организовали 15 новых и объединенных маршрутов, а также скорректировали существующие. Поездки пассажиров стали комфортнее и быстрее", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

С открытия станции метро "Потапово" автобусы № 288 теперь курсируют под номером 978 до станции "Ольховая". Маршрут № 691 сменил номер на 931. Автобусы № 636 ходят по трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и получили номер С936. Автобусы № 983 теперь курсируют по улице Эдварда Грига до станции метро "Потапово".

Маршрут № 485 продлили до станции "Тютчевская", а автобусы Е10 стали ездить по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе до станции "Саларьево". Маршруты № 145 и 718 ходят через станцию "Университет дружбы народов".

Кроме того, в инновационном центре "Сколково" ввели сеть маршрутов. Там улучшилась транспортная связь со станциями метро и Московскими центральными диаметрами.

С 30 ноября в ТиНАО появился новый маршрут № 245 "МЦД Санино" – "Поселок совхоза "Крекшино". Вместе с тем для жителей поселка Восточного сделали экспресс-маршрут Е66.

С 23 ноября маршруты наземного транспорта изменились в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья. На два новых маршрута вышли электробусы, а два существующих стали делать заезд к станциям МЦД.

