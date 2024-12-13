Поезда в границах станции Люблино МЦД-2 возобновили движение по графику

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Поезда в границах станции Люблино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) вошли в свой обычный скоростной график, передает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Помимо этого, железнодорожники продолжают принимать все необходимые меры для введения составов Курского направления в график.

Вечером в пятницу, 13 января, поезда МДЦ-2 следовали с увеличенными интервалами по техническим причинам. Время отклонения от графика фиксировалось до 40 минут.

Ранее москвичей предупредили об измененном графике движения электричек на МЦД-3 с 17 по 28 декабря. На станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов.

В свою очередь, на Ленинградском и Казанском направлениях будет изменено время отправления первых и последних поездов, однако еще добавится частичное увеличение интервалов движения до 15 минут с 00:00 до 06:00.

