Интервалы движения увеличены на МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда МДЦ-2 следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Время отклонения от графика до 40 минут", – уточнил перевозчик.

По данным МЖД, сейчас из-за технических неполадок поезда на станции "Люблино" вынуждены двигаться с ограниченной скоростью. В результате этого поезда Курского направления в обе стороны следуют с задержкой.

Московская железная дорога проводит работу по нормализации графика движения в преддверии часа пик и приносит извинения за возможные неудобства.

Тем временем до 14 декабря на МЦД-1 действует обновленное расписание поездов. Так, с 23:00 до 07:00 по будням и выходным на участке от станции Савеловская до Бескудникова вагоны ходят по одному пути в реверсивном режиме.

Помимо этого, на Савеловском направлении некоторые поезда увеличили свои интервалы: с начала движения и до 07:30 – до 40 минут, после 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. При этом часть составов не останавливается на станции Дегунино.