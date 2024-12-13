ЦППК вывела третью "Иволгу 4.0" на МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третий поезд "Иволга 4.0" вышел на следование по четвертому диаметру, сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

"Совместно с ЦППК мы поэтапно обновляем подвижной состав на Московских центральных диаметрах", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Современный поезд оснащен третьей дверью, которая сокращает время посадки и высадки пассажиров, зарядными устройствами для смартфонов и современным дизайном комфортного салона вагонов.

Кроме того, адаптивное освещение в поездах способно сделать поездку уютной в любое время суток, а климат-контроль – поддерживать температуру оптимальной вне зависимости от погоды на улице.

Обновление поездов на МЦД-4 завершится в конце 2025 года.

Между тем Сергей Собянин открыл автодорожный тоннель под путями МЦД-4, соединяющий Складочную улицу в Бутырском районе и улицу Двинцев в районе Марьина Роща.

Собянин отметил важность тоннеля, так как он способен улучшить транспортную доступность для более чем 130 тысяч горожан. Длина объекта составляет 400 метров, в нем предусмотрено по одной полосе движения в каждую сторону.

Кроме того, в рамках проекта были возведены и реконструированы свыше 1 километра дорог, включая участки улиц Двинцев, Полковой и Стрелецкой. При этом рабочие создали боковой проезд вдоль улицы Двинцев.