Средний возраст подвижного состава в Москве обновили с 24 до 7 лет

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 250 новых электропоездов закупили для столичных для пассажиров за пять лет, тем самым обновив средний возраст подвижного состава с 24 до 7 лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы - главы департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры города Максима Ликсутова.

Он отметил, что правительство Москвы формирует 75% заказов всего российского машиностроения. Флагманские поезда "Иволга" для МЦД делают 600 предприятий и 50 тыс. работников по всей стране.

В новых поездах установлена система кондиционирования, комфортные кресла, зарядки для мобильных устройств, а также большие окна. "Иволги" вышли на диаметры МЦД в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Собянин утвердил план по обновлению подвижного состава городского транспорта до 2030 года. Так, планируется ввести около 2 тысяч новых вагонов метро.