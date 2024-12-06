Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся с 2 января 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, стоимость разовой поездки по биометрии составит 59 рублей, цена же билетов "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля. При этом пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными.

Кроме того, в новом году исчезнет билет "Единый" на 60 поездок, так как доля поездок по такому билету всего лишь 1%. Отмечается, что пассажирам выгоднее пользоваться билетом "Кошелек", поездки по которому сохраняются и через 45 дней. Стоимость одной поездки по такому тарифу идентична, при пересадке же с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт доступна 50% скидка.

Также с 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств, однако она все еще останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Помимо этого, будут скорректированы тарифы на некоторые парковки со шлагбаумом.



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С обновленной стоимостью всех тарифов можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru. В пресс-службе столичного Дептранса подчеркнули, что все средства, полученные от индексации, будут направлены на развитие Московского транспорта.

Ранее сообщалось, что пассажиры городского транспорта Москвы и Московской области могут получить кэшбэк при приобретении или пополнении "Тройки" через систему быстрых платежей.

10% от стоимости карты, купленного проездного или пополнения тарифа "Кошелек" вернется на банковский счет автоматически. Кешбэк от СБП доступен на всех тарифах, в том числе на приобретение "Единого" проездного на 365 дней.