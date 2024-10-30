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30 октября, 07:15

Транспорт

Пассажиры московского транспорта будут получать кешбэк за приобретение "Тройки"

Пассажиры московского транспорта будут получать кешбэк за приобретение "Тройки"

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Пассажиры городского транспорта Москвы и Московской области могут получить кэшбэк при приобретении или пополнении "Тройки" через систему быстрых платежей. 10% от стоимости карты, купленного проездного или пополнения тарифа "Кошелек" вернется на банковский счет автоматически.

Кешбэк от СБП доступен на всех тарифах, в том числе на приобретение "Единого" проездного на 365 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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