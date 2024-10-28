Первый в России беспилотный трамвай проехал по московским улицам 2 тысячи километров

Первый в России беспилотный трамвай проехал по московским улицам уже 2 тысячи километров. Инновационный транспорт курсирует по маршруту от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. В настоящее время трамвай проходит тестирование, в ходе которого он обучается распознавать различные ситуации на дороге.

Технология должна быстро реагировать и прогнозировать будущие маневры, включая экстренное торможение. Вагон оборудован аппаратурой, обеспечивающей обзор на 360 градусов, что позволяет видеть объекты на расстоянии до 200 метров с точностью до 2 сантиметров.

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