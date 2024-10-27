Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с их профессиональным праздником, который отмечается 27 октября.



Мэр в своем обращении отметил рост объемов перевозок в столице. По его словам, это удалось благодаря ежедневной и четкой работе водителей, механиков, ремонтников, инженерно-технических специалистов и руководителей автотранспортных предприятий.



Сейчас, как утверждает мэр, перед отраслью стоят важные задачи: повышение качества обслуживания пассажиров и надежности грузовых перевозок, а также обновление подвижного состава и внедрение новых технологий в работу автотранспортных предприятий.



"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", – подытожил градоначальник.

С 2011 года в столице было построено 1 360 километров новых дорог – крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метро и местных проездов. Собянин отметил, что в этом году планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений, таких как путепроводы, пешеходные мосты и переходы.

