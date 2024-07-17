Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Выпуск машин и оборудования в столице за пять лет вырос в пять раз. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Мэр рассказал, что город производит станки, конвейеры, промышленных роботов, лифты и технологическое оборудование, которое применяется в различных областях: от сельского хозяйства до космической сферы. Всего в отрасли работает более тысячи компаний.

Так, в Москве развивается лазерное станкостроение. Московские предприятия создают устройства лазерной резки, гравировки, сварки и очистки. В прошлом году на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" локализовали производство компании "ЛАССАРД", выпускающей лазеры и лазерные системы, отметил Собянин.

В производственной линейке – свыше 200 видов изделий, продолжил градоначальник. Также компания производит эксимерные лазеры. Таких производств в мире всего пять.

Другой производитель – компания "Лазеры и аппаратура" – разрабатывает и выпускает станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки, 3D-печати из металлических порошков. На данный момент больше 800 лазерных машин этой компании работает на заводах РФ, Белоруссии и других стран. В 2023 году производитель выпустил свыше 40 сложных технологических комплексов, что в 2,5 раза превышает показатели 2022-го.

В области создания промышленных роботов мэр отметил компанию Aripix Robotics, специализирующуюся на автоматизации рутинных операций на заводах. Например, на одном из строительных предприятий Москвы роботы с системой видеораспознавания без участия человека находят брак и подбирают керамические облицовочные плитки по цвету. Специальная технология позволяет различать 62 оттенка.

Предприятие "Бивертех" создает обрабатывающие центры с числовым программным управлением (ЧПУ). Так, высокоточный фрезерный станок с ЧПУ занимает не более одного квадратного метра, а его вес не превышает тонны. Благодаря таким размерам оборудование можно использовать в помещениях непроизводственного типа. Станок обрабатывает сталь, алюминий и другие конструкционные материалы.

Кроме того, уточнил Собянин, компания "Промприбор-Р" выпускает газоаналитическое оборудование, которое используется на производственных объектах. Оно позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон, что предупреждает возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи.

Еще одна компания – "ИТЭЛМА" – больше 30 лет создает высокотехнологичные системы, в том числе для автомобильной отрасли. Разработанные в 2024 году системы автопилотирования для сельскохозяйственной техники уже применяются на практике. Они обеспечивают вождение по заданному курсу и поддерживают различные шаблоны движения.

Другая разработка – программно-аппаратный комплекс, который позволяет контролировать вывоз строительных отходов и сокращать число несанкционированных свалок. Комплекс фиксирует объем груза, делает фото- и видеофиксацию и передает данные в режиме реального времени на цифровую платформу мониторинга, объяснил градоначальник.

Ранее сообщалось, что 190 компаний получат от столичных властей более миллиарда рублей на развитие своей деятельности и покупку оборудования. Город компенсирует 50% стоимости отечественной техники или 35% стоимости импортной. Оборудование должно быть приобретено не ранее 1 января 2022 года со сроком полезного использования от трех лет. Максимальный размер гранта составляет 30 миллионов рублей.