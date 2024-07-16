Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 13:15

Экономика

Гранты на приобретение оборудования получат 190 компаний в Москве

Гранты на приобретение оборудования получат 190 компаний в Москве

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190 компаний получат от московских властей больше миллиарда рублей на оборудование и развитие деятельности. На целевые гранты могут рассчитывать разработчики IT-продуктов и промышленного оборудования

Грант на приобретение оборудования предоставляется столичным компаниям с 2022 года. Город компенсирует 50% стоимости отечественного оборудования или 35% стоимости импортного. Техника должна быть приобретена не ранее 1 января 2022 года со сроком полезного использования от трех лет.

Максимальный размер гранта составляет 30 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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