Гранты на приобретение оборудования получат 190 компаний в Москве

190 компаний получат от московских властей больше миллиарда рублей на оборудование и развитие деятельности. На целевые гранты могут рассчитывать разработчики IT-продуктов и промышленного оборудования

Грант на приобретение оборудования предоставляется столичным компаниям с 2022 года. Город компенсирует 50% стоимости отечественного оборудования или 35% стоимости импортного. Техника должна быть приобретена не ранее 1 января 2022 года со сроком полезного использования от трех лет.

Максимальный размер гранта составляет 30 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.