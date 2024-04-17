Более 480 предпринимателей присоединились к проекту "Сделано в Москве" в 2024 году

С начала 2024 года к проекту "Сделано в Москве" присоединились свыше 480 предпринимателей. На полках магазинов они предлагают жителям столицы одежду, аксессуары и косметику.

Город предоставляет компаниям – участникам проекта бесплатные инструменты продвижения, благодаря которым предпринимателям удалось заработать более 78 миллионов рублей в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.