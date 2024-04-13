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13 апреля, 09:15

Экономика

Единый стандарт работы курьерских сервисов утвердили в Москве

Единый стандарт работы курьерских сервисов утвердили в Москве

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В Москве одобрили единый стандарт работы курьерских сервисов. Так, столичных курьеров оденут в одинаковую форму, а на их электровелосипедах и самокатах установят номера.

Уже с середины мая вступит в силу правило о внешнем виде доставщиков. С 1 октября обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а с мая 2025 года вступят в силу требования к техническому состоянию транспорта курьеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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