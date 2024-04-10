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10 апреля, 07:45

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Дегустация продуктов для космонавтов пройдет на рынке "Москва – на волне"

Дегустация продуктов для космонавтов пройдет на рынке "Москва – на волне"

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С 12 по 14 апреля на рыбном рынке "Москва – на волне" москвичи смогут попробовать продукты, которыми питаются российские космонавты. В меню будут представлены различные виды консервов из лосося, форели, сельди, щуки, а также морские деликатесы, которые отправляют на МКС.

Кроме того, в эти дни на торговой площадке можно будет получить скидку 15% на рыбу, которая входит в рацион космонавтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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