"Мой район. Новости": Собянин открыл развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

В Москве построили новую многоуровневую развязку. Она включает в себя мост через МЦД-3, а также съезд с Международного шоссе на Ленинградское в сторону центра и обратно в направлении к трассе М-11. Также строители реконструировали участок Ленинградского шоссе. Движение по этому путепроводу запустил Сергей Собянин.

Новая дорога стала почти в два раза длиннее и шире. Теперь вместо шести там появились восемь полос движения. Благодаря дороге увеличится пропускная способность нескольких шоссе, расположенных поблизости.

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