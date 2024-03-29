Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": Собянин открыл развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

"Мой район. Новости": Собянин открыл развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Раменки

Новости часа: 69 пострадавших в результате теракта в "Крокусе" остаются в больницах

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Мэр Москвы: открыли прием заявок на конкурс проектов в области строительства

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

Собянин: в Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

В Москве построили новую многоуровневую развязку. Она включает в себя мост через МЦД-3, а также съезд с Международного шоссе на Ленинградское в сторону центра и обратно в направлении к трассе М-11. Также строители реконструировали участок Ленинградского шоссе. Движение по этому путепроводу запустил Сергей Собянин.

Новая дорога стала почти в два раза длиннее и шире. Теперь вместо шести там появились восемь полос движения. Благодаря дороге увеличится пропускная способность нескольких шоссе, расположенных поблизости.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
мэр Москвытранспортдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика