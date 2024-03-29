Температурный рекорд 73-летней давности будет побит в Москве 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Майское тепло ждет москвичей 1 и 2 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, по ночам в понедельник и вторник будет уже не ниже 5–10 градусов, а днем воздух начнет прогреваться до 16–21 градуса. Это значит, что для этих дней будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали 17,8 и 17,4 градуса соответственно.

Тишковец отметил, что в субботу, 30 марта, местами могут пройти небольшие дожди, но столбики термометров уже покажут 4–6 градусов тепла ночью и до 13 градусов – днем. В воскресенье распогодится и воздух прогреется до 14–16 градусов тепла.

"Финал текущей недели ознаменуется наступлением заключительной, 5-й фазы весны – фенологической или, как ее еще называют – автомобильной, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше 5…7 градусов", – пояснил синоптик.

По его словам, такой показатель является условным пороговым значением как для смены зимних шин на летние, так и для весеннего пробуждения природы. Более того, апрель в средней полосе России будет на 2–4 градуса теплее климатической нормы с дефицитом осадков, а постоянный снежный покров в Москве исчезнет к середине первой декады апреля, добавил Тишковец.

При этом он призвал решать вопрос сезонной "переобувки" автомобилей индивидуально. Метеоролог подчеркнул, что не стоит забывать про традиционные весенние возвраты холодов, которые просматриваются в конце апреля – начале мая.

Четверг, 28 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. В 13:00 воздух прогрелся до 9,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было у прежнего лидера – 22 марта.

При этом синоптики считают, что 28 марта не останется в лидерах по температуре надолго. 30 марта воздух в Москве прогреется еще сильнее.