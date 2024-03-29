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29 марта, 12:45

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Голикова заявила о возможном увеличении числа обращений за помощью после теракта

Голикова заявила о возможном увеличении числа обращений за помощью после теракта

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Число обратившихся за амбулаторной помощью после теракта в "Крокус Сити Холле" может увеличиться. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на данный момент число обращений стабилизировалось.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 29 марта, общее число погибших составляет 143 человека, еще 382 пострадали.

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