Голикова заявила о возможном увеличении числа обращений за помощью после теракта

Число обратившихся за амбулаторной помощью после теракта в "Крокус Сити Холле" может увеличиться. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на данный момент число обращений стабилизировалось.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 29 марта, общее число погибших составляет 143 человека, еще 382 пострадали.