Новости регионов: водитель насмерть сбил девятилетнего мальчика в Тюмени

В Тюмени водитель на иномарке насмерть сбил девятилетнего школьника. Судя по видео с камер наблюдения, автомобиль двигался на высокой скорости. А ребенок, по предварительным данным, ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Как сообщили в Госавтоинспекции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Уфе у подъезда жилого дома рухнула бетонная опора, которая держит козырек. Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина поднес и поставил большую коробку рядом с опорой. После этого коробка упала вместе со стеной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.