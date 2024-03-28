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28 марта, 20:00

Происшествия

Новости регионов: водитель насмерть сбил девятилетнего мальчика в Тюмени

Новости регионов: водитель насмерть сбил девятилетнего мальчика в Тюмени

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В Тюмени водитель на иномарке насмерть сбил девятилетнего школьника. Судя по видео с камер наблюдения, автомобиль двигался на высокой скорости. А ребенок, по предварительным данным, ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Как сообщили в Госавтоинспекции, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Уфе у подъезда жилого дома рухнула бетонная опора, которая держит козырек. Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина поднес и поставил большую коробку рядом с опорой. После этого коробка упала вместе со стеной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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