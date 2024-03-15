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Новости

15 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: смертельное ДТП произошло на трассе в Башкирии

Новости регионов: смертельное ДТП произошло на трассе в Башкирии

Новости мира: 21 человек погиб из-за удара израильских военных по сектору Газа

Новости мира: сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" приостановили

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Пожар произошел в жилом доме в Ярославле

Пожар в строящемся доме в Твери произошел на втором этаже

Смертельная авария произошла утром 15 марта на трассе М-7 "Волга" в Башкирии. Водитель легкового автомобиля столкнулся с попутным трактором, после чего машина съехала в кювет и загорелась. Находившиеся в ней четыре человека погибли. Водитель трактора жив, ему оказали первую помощь.

На острове Парамушир в Северо-Курильске из-за сильной метели отменили занятия в школах. Дома уже замело по первый этаж. Чтобы открыть двери подъездов, местным жителям пришлось выбираться из окон и разгребать снег лопатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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