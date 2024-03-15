Новости регионов: смертельное ДТП произошло на трассе в Башкирии

Смертельная авария произошла утром 15 марта на трассе М-7 "Волга" в Башкирии. Водитель легкового автомобиля столкнулся с попутным трактором, после чего машина съехала в кювет и загорелась. Находившиеся в ней четыре человека погибли. Водитель трактора жив, ему оказали первую помощь.

На острове Парамушир в Северо-Курильске из-за сильной метели отменили занятия в школах. Дома уже замело по первый этаж. Чтобы открыть двери подъездов, местным жителям пришлось выбираться из окон и разгребать снег лопатами.

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