Четыре человека погибли в ДТП с иномаркой и трактором под Уфой

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Четыре человека погибли в аварии с трактором и иномаркой под Уфой. Об этом сообщает главк МЧС России по Башкирии в своем телеграм-канале.

По данным МЧС, что ДТП произошло около 06:00 (04:00 по московскому времени) на 1323-м километре трассы М-7 "Волга" между населенными пунктами Чернолесовский и Николаевка. Предварительно, водительToyota Corolla столкнулся с попутным трактором МТЗ "Беларусь", после чего съехал в кювет и загорелся. В легковушке находились четыре человека, все они погибли. Спасатели вытащили тела из покореженной машины и ликвидировали горение, отметили в ведомстве.

На место происшествия выехал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП главного СУ МВД Башкирии и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория, а также представители прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Архангельске водитель автобуса маршрута № 63, следуя по Маймаксанскому шоссе в направлении поселка Гидролизного, не справился с управлением и наехал на опору освещения. В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки. По информации региональной прокуратуры, автобус не соблюдал скоростной режим. Пострадавшим оказана медпомощь.

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