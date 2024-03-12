Автобус врезался в световую опору в Архангельске

Фото: vk.com/Госавтоинспекция Архангельской области

В Архангельске водитель 1988 года рождения, управляя пассажирским автобусом марки "МАЗ-206948" городского маршрута № 63, следуя по Маймаксанскому шоссе в направлении поселка Гидролизного, не справился с управлением и наехал на световую опору. Об этом региональная автоинспекция сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении уточнили, что ДТП произошло утром 12 марта, в результате него пострадали водитель автобуса и два пассажира – женщины 1976 и 1969 годов рождения.

Региональная прокуратура начала проверку, в своем телеграм-канале ведомство уточнило, что водитель автобуса выбрал ненадлежащий скоростной режим. Пострадавшим оказана медицинская помощь, добавили в материале.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ООО "Рико" требований законодательства о перевозках пассажиров автомобильным транспортом, администрацией ГО "Город Архангельск" – об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, безопасности дорожного движения, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее водитель "Ягуара" сбил двух человек на тротуаре на севере Москвы. По предварительным данным, два человека получили травмы различной степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь.

До этого три человека погибли, еще семь пострадали в ДТП на трассе в Саратовской области. По предварительной информации, погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана и Киргизии.

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